Lúcido da Figueira, cavalo da raça mangalarga marchador foi avaliado em R$ 5 milhões e faturou três títulos durante a 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O animal é mais valioso que o modelo 812 Superfast da Ferrari e foi o vencedor nas categorias Marchador Ideal, Convencional Cavalo Jovem e Campeão da Raça Cavalo Jovem Maior.

O modelo 812 Superfast é a Ferrari mais cara à venda no Brasil, com valor mínimo de R$ 4,2 milhões. O modelo mais potente e rápido já produzido em série pela marca alcança os 100 km/h em 2,9 segundos. Com motor de 800 cavalos de potência, ainda assim é mais barata do que o animal.

Após a maratona de competições, o cavalo voltou escoltado para o Haras Figueira, que fica em Novo Hamburgo (RS). Ele é amparado por sua equipe exclusiva, composta por tratadores e veterinários.

Exposição milionária

A 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador ocorrida durante 12 dias, movimentou mais de R$ 25 milhões entre vendas e leilões no parque da Gameleira.

O evento contou com público de mais de 220 mil pessoas e segundo a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), o faturamento do mercado equino no Brasil está em torno de R$ 16,5 bilhões no ano.





Ferrari 812 Superfast (Foto: Cyril Zingaro/Keystone via AP)