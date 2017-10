Cavalo morre enforcado ao tentar beber água em córrego

Um cavalo morreu, supostamente, por enforcamento, ao tentar beber água no Córrego do Onça, nesta quinta-feira (19), em Três Lagoas.

De acordo com informações apuradas pelo site JP News, o animal estaria sem água há dias e, preso a uma corda, tentou descer o barranco para aliviar a sede.

O cavalo estava amarrado juntamente a outro, que, muito magro, aparenta maus tratos e desnutrição. O entorno do córrego é de barranco, em altura superior a quatro metros, aproximadamente.

O dono teria constatado a morte do bicho logo pela manhã e, segundo relatos de testemunhas, cortou a corda e abandonou o local. “Esta é a segunda vez que um cavalo morre desta forma, neste local. O dono os utiliza para competição, e raramente conversa com os vizinhos. Acha ruim, se falamos alguma coisa a respeito”, disse um comerciante que preferiu não se identificar.

Ainda segundo o site JP News, a prefeitura informou que o serviço de remoção do animal deverá ser realizado na manhã de sexta-feira (20) por causa do horário em que tomaram conhecimento do fato.