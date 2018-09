Na madrugada deste sábado (22), um homem morreu em um acidente, após colisão envolvendo o carro que conduzia e uma mini van, na BR-262 no trecho urbano do Anel Viário, em Corumbá.

A vítima fatal, José Regival Moreira Oliveira, de 43 anos, estava com fraturas nas pernas, no fêmur esquerdo, no quadril e lesão na cervical, não apresentando sinais vitais, e tendo sua morte constatada pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) logo em seguida. José conduzia um carro, que com a colisão, ficou com a frente destruída.

O outro motorista, de nacionalidade boliviana que conduzia uma mini van do país vizinho, estava consciente e se queixava apenas de dores no tórax. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Guatós, em Corumbá. Aos militares, o condutor informou que no momento da colisão, havia cavalos na pista.