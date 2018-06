CBF apresenta numeração das camisas da seleção para a Copa 2018

A estreia do time com a nova numeração será neste domingo (3), em amistoso entre Brasil e Croácia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou hoje (1º), a numeração das camisas a serem usadas pelos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.

A estreia do time com a nova numeração será neste domingo (3), em amistoso entre Brasil e Croácia. A partida será disputada no estádio de Anfield, do time inglês Liverpool. No dia 10 de junho a seleção jogará o último amistoso antes da Copa, contra a Áustria.

A estreia brasileira na fase de grupos da Copa da Rússia será no dia 17 de junho, contra a Suíça. Na segunda rodada, dia 22, o adversário será a Costa Rica. A última partida da primeira fase será disputada contra a Sérvia, no dia 27

A maior surpresa nas numerações divulgadas pela CBF ficou com o número 12, que tradicionalmente é usada pelo goleiro reserva. Quem a vestirá no Mundial deste ano será o lateral esquerdo Marcelo. Os goleiros reservas, Cássio e Éderson, usarão as camisas 16 e 23, respectivamente.

Veja como serão as numerações das camisas da seleção brasileira:

1- Alisson

2- Thiago Silva

3- Miranda

4- Pedro Geromel

5- Casemiro

6- Felipe Luís

7- Douglas Costa

8- Renato Augusto

9- Gabriel Jesus

10- Neymar Jr

11- Philippe Coutinho

12- Marcelo

13- Marquinhos

14- Danilo

15- Paulinho

16- Cássio

17- Fernandinho

18- Fred

19- Willian

20- Firmino

21- Taison

22- Fagner

23- Éderson