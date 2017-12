A previsão do fluxo de veículos na BR-163 em Mato Grosso do Sul será de 262 mil entre essa sexta (29) à terça – feira (2) de janeiro. A estimativa é fornecida pela CCR MSVia, concessionária responsável pela administração da rodovia no Estado.

A CCR informa que reforçou as equipes do SAL (Serviço de Atendimento ao Usuário) para atender aos usuários com mais agilidade e assim promover mais segurança. Serão pelo menos 500 funcionários da concessionária continuarão atendendo 24 por dia, em regime de revezamento.

A frota contará com 22 ambulâncias-resgate (05 unidades móveis de terapia intensiva), 04 viaturas de intervenção rápida, 09 guinchos pesados, 21 guinchos leves, 24 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço.

Dezoito Painéis Fixos de Mensagens e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego auxiliam na sinalização e orientação dos usuários.

Estimativa de fluxo

A Previsão de tráfego, segundo levantamento da CCR MSVia, cerca de 262 mil veículos deve trafegar entre de hoje até terça-feira na rodovia. Aproximadamente 57 mil veículos trafegarão pela rodovia, com pico de tráfego entre 09h e 13h.

Porém, o fluxo deverá ser mais intenso no dia 30, com média de 4,2 mil veículos por hora, enquanto que na sexta a média deve ser de 3,7 mil veículos/hora. Na volta, já no dia 2 de janeiro de 2018, 73 mil veículos devem trafegar pela rodovia, com pico entre 15h e 19h, com média de 5,1 mil veículos/hora.