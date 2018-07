CCR MSVia orienta e conscientiza população a usar cinto de segurança

A concessionária da BR-163 CCR MSVia, com apoio da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), continua a campanha para o uso do cinto de segurança em ônibus e vans que trafegam nas rodovias.

A ação busca conscientizar os usuários dos transportes coletivos sobre a importância de também utilizar o equipamento durante viagens intermunicipais. A falta do cinto pode ocasionar ferimentos graves e até morte em caso de acidentes.

Folhetos estão sendo distribuídos em pontos estratégicos da BR-163 e palestras estão sendo realizads em empresas próximas à rodovia. Equipes de fiscalização da agência reguladora e policiais rodoviários auxiliam na abordagem aos veículos e contato com os passageiros.

Nos panfletos entregues pelas equipes da CCR MSVia constam dados que comprovam a eficácia do uso do cinto em coletivos, como por exemplo, no caso de uma colisão, uma pessoa de 70 kg que não esteja usando o equipamento, esta seria projetada para frente com um peso cinco vezes maior.

A obrigatoriedade para que a empresa disponibilize o cinto nos ônibus já existe. O diretor de Transportes, Rodovias e Portos da Agepan, Ayrton Rodrigues, destaca que o desafio agora é o usuário tomar consciência de que o uso do cinto durante toda a viagem é uma obrigação, para garantir a própria segurança e a dos demais passageiros.

Do dia 11 de julho até 23 de julho, a ação foi realizada nas rodoviárias de Itaquiraí, Dourados, Caarapó, Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Rio Verde; além de um posto da PRF e bases operacionais da concessionária CCR MSVia.