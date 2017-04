Jhonny Santos, acusado de atirar na ex-mulher, e depois tentar o suicídio, numa loja de gesso, na avenida Mascarenhas de Morais, no último dia 23 de março, recebeu alta na tarde desta quarta-feira (5) da Santa Casa de Campo Grande e está preso. A vítima, Pâmella Jennifer Garicoi, de 32 anos, continua inconsciente e internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), em estado grave.

De acordo com a assessoria do hospital, o rapaz perdeu a visão no olho esquerdo, e se recupera bem. Ele recebeu alta às 16h43, de ontem. Após ser liberado pelos médicos, Jhonny foi levado direto para uma cela da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), onde permanece preso.

Crime

No último dia 23 de março, Jonnhy invadiu uma loja de gesso, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais e atirou no pescoço de Pâmella, que trabalhava no local. Logo após cometer o crime, ele mirou a arma contra o seu próprio queixo e puxou o gatilho, na tentativa de um suicídio.

Ambos foram encaminhados a Santa Casa em estado gravíssimo. De acordo com a assessoria, Pâmella teve grave lesão na medula e nas costas. Ela se encontra ainda inconsciente e respirando por aparelhos.