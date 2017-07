Ceinf incentiva vida saudável através de projetos com alimentos naturais

Com o projeto, a direção do Ceinf espera fazer um papel inverso, também incentivando as famílias

Incentivar as crianças a adotarem hábitos alimentares saudáveis nem sempre é uma tarefa fácil. Para auxiliar as famílias, o Centro de Educação Infantil Eleodes Estevan, localizado na região central, criou o projeto “Alimentação Saudável”, que tem como objetivo estimular a alimentação saudável na rotina dos alunos.

A ideia é apresentar diversos tipos legumes, frutas e verduras, alimentos que quando são oferecidos pelas famílias, nem sempre despertam o interesse das crianças.

Com o projeto, a direção do Ceinf espera fazer um papel inverso, também incentivando as famílias. Ao invés dos pais ensinarem sobre os hábitos saudáveis, serão as crianças que levarão a ideia para casa.

De acordo com a coordenadora do Ceinf, Iginia Roa Areco, a ação já está colhendo bons frutos.

“Nós estamos percebendo uma devolutiva positiva em relação ao projeto, porque já temos bastante retorno das famílias dizendo que o filho não se alimentava direito, não comia frutas e legumes e agora já estão aprendendo”, ressaltou.

Segundo a diretora do Ceinf, Eva Regina Britto, o resultado positivo é perceptível quando as crianças sentam-se na mesa para se alimentar. Ela conta que alimentos antes rejeitados pelas crianças, agora são consumidos com prazer. Até as refeições servidas no Ceinf estão sendo melhor aproveitadas pelas crianças e alimentos como as hortaliças, que compõem o cardápio da merenda, já são consumidos por alguns alunos que antes as rejeitavam.

“Percebemos no berçário, que são as crianças menores, um retorno muito positivo. Os maiores são as que mais tem resistência, mas agora já estão provando alimentos que não tinham costume”, afirmou Eva.

Para a professora Luciana Bandeira Ramos, o projeto é muito importante, já que aposta no lúdico para incentivar o interesse em consumir um alimento diferente do habitual e, muitas vezes, mais nutritivo.

Durante pesquisa com as crianças, ela constatou que os alimentos preferidos são as frituras, como batata frita, pizzas e bebidas calóricas, além do excesso de doces.

“No momento que trabalhamos seus hábitos eles começaram a conhecer novos alimentos, foram construindo todos os conceitos e no dia a dia e conhecendo diferentes tipos de frutas. Usei como estudo produtos mais próximos da realidade”, explicou Luciana.

Já a professora Márcia Vilela investiu nas atividades lúdicas para desenvolver seu trabalho de conscientização e o resultado foi uma classe curiosa para provar sabores diferentes.

“Usei histórias, vídeos e rodas de conversas, sempre abordando alimentação saudável. A partir daí, direcionei meu trabalho e isso aguçou a curiosidade das crianças. E elas passaram a experimentar os alimentos”, revelou.