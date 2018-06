Ceinf recebe brinquedos produzidos por detentos na capital

O Ceinf Maria Dulce Cançado recebeu 45 peças entre carrinhos de madeira, de vários modelos, e bonecos de crochê, que irão contemplar 270 alunos, em Campo Grande.

Os brinquedos pedagógicos foram confeccionados por detentos da Penitenciária de Segurança Máxima. Esta é a quinta unidade da Rede Municipal de Ensino (Reme), a receber as peças, desde o ano passado.

O professor Felipe Augusto da Costa Souza, que desenvolveu o projeto junto ao agente penitenciário Vinícius Saraiva de Oliveira, explica que os carrinhos, bonecos, bolas e jogos educativos são recursos necessários na construção da identidade, da autonomia infantil e das diferentes linguagens das crianças.

Diferente dos brinquedos comprados nas lojas, as peças confeccionadas no presídio têm maior durabilidade por conta da madeira e do crochê, tendo como aspecto relevante a sustentabilidade, já que são feitos com sobras de madeira da marcenaria da unidade penal. Para preencher o miolo da peça em crochê são usados sacos plásticos, que poderiam acabar sendo descartados no meio ambiente.

A diretora do Ceinf, Cléia Lucia Braga Larsen, explicou que as peças irão compor a brinquedoteca ambulante, que leva, de forma programada, os brinquedos da unidade a todas as turmas. “Eles serão colocados em uma caixa que passa cada dia em uma sala. Assim todos poderão aproveitar de forma organizada os brinquedos”.