Cel David pede recursos para hospital de Maracaju

O diretor do Soriano Corrêa da Silva disse que a parceria do deputado é fundamental

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou na última quarta-feira (26) de uma reunião, juntamente com o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, Nelson Tavares e com o diretor-presidente do hospital Soriano Corrêa da Silva, Ariovaldo Boer, para garantir mais investimentos na área da saúde do município.

O encontro foi resultado de uma visita que o parlamentar fez ao hospital em junho deste ano, onde conheceu a estrutura e pode entender melhor as necessidades que o hospital precisa para atender a contento a população. “Conheci o hospital, ele possui uma excelente gestão, tem ótimos profissionais, porém sabemos que as demandas da saúde crescem a cada momento.

Diante dessa situação, viemos conversar com o Secretário de Saúde Nelson Tavares e esperamos contar com o apoio do Governo para aumentar o repasse de recursos financeiros, e assim fazer com que o Hospital realize cirurgias eletivas, que possuem uma grande demanda. Estamos trabalhando por recursos para garantir saúde de qualidade para os sul-mato-grossenses", destacou Coronel David.

Segundo o diretor-presidente do hospital Soriano Corrêa da Silva, Ariovaldo Boer, a parceria do deputado Coronel David é fundamental para que o hospital receba mais investimentos e melhore as condições de atendimento à população. “O deputado esteve conosco no mês passado, conheceu nosso hospital e se comprometeu em ajudar no que fosse possível. Isso mostra que ele é um político de palavra e que está comprometido em ajudar não só a área de segurança pública, mas também a saúde que é essencial ao bem-estar da comunidade de Maracaju.

Hoje recebemos recursos do Governo do Estado que envolvem a quantia de R$ 9 mil reais mensais, mas o ideal seria um convênio mensal na faixa de R$ 70 mil reais para manter custos diários com medicamentos e materiais de consumo diário. O secretário e o deputado demonstraram interesse em nos ajudar e esperamos que o apoio deles traga benefícios ao nosso hospital”, relatou Ariovaldo.

Durante a reunião, o secretário de saúde Nelson Tavares se comprometeu em realizar um estudo, viabilizando possíveis reajustes no repasse e novos investimentos ao hospital. “No mês passado o Executivo Estadual reforçou investimentos em R$ 30 milhões nas áreas da saúde, infraestrutura e educação ao município de Maracaju e região, e isso mostra o compromisso que o Governo tem em trabalhar pela saúde do Sul-mato-grossense. Solicitei informações sobre o fluxo de atendimento do hospital e vamos buscar de maneira responsável melhorias para atender com mais qualidade a população de Maracaju”, pontuou o secretário. Além do diretor presidente do hospital do hospital Soriano Corrêa da Silva,

Ariovaldo Boer, participaram da reunião o supervisor geral do hospital Caetano Munaretto Neto e o gerente administrativo Gilmar Loureiro do Amaral.

O hospital de Maracaju possui 130 funcionários que atendem mais de 4 mil pessoas por mês, vindas de cidades próximas como Bonito, Jardim, Guia Lopes, Nioaque e até Sidrolândia, oferecendo atendimento especializado em clínica geral, cardiologia, obstetria, pediatria, ortopedia, endoscopia, colonoscopia e oncologia.