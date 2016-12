Celulares, carregadores e drogas são apreendidos em pente-fino no semiaberto feminino

Com a participação das alunas do curso de formação para ingresso na carreira penitenciária, da área de Segurança e Custódia, uma operação pente-fino realizada no Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada de Campo Grande, nessa quarta-feira (28) resultou na apreensão de diversos ilícitos.

Segundo a diretora do presídio, Rita Luciana Domingues, que comandou a vistoria na unidade foram apreendidos 30 aparelhos celulares, 19 carregadores, 8 baterias avulsas, 9 fones de ouvido, 2 cartões de memória e 1 chip avulso, além de 115 gramas maconha.

A operação aconteceu em todas as dependências do presídio e contou com a participação de 15 servidores da unidade e 16 estagiárias que estavam sendo acompanhadas e supervisionadas pela diretora Rita Luciana.

Segundo o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Ailton Stropa Garcia, o trabalho desenvolvido no Semiaberto feminino teve por finalidade colocar em prática as instruções recebidas no curso de formação. “A ideia é agir de forma rápida em qualquer situação a fim de coibir comportamento indevido por parte das internas”, destaca.