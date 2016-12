Cemtec divulga tendência do tempo para próxima semana em MS

Nos dias que seguem, há uma ampla área de atuação anticiclônica em grande parte do Estado que inibe a formação de instabilidade significativa principalmente no período da manhã.

Entretanto com o calor e alta umidade há a possibilidade de rompimento desse padrão que poderá causar o aumento de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva localizadas em Mato Grosso do Sul, principalmente entre a tarde a noite.

Abaixo são mostradas as figuras da distribuição espacial do acumulado de chuva entre 28 de dezembro de 2016 a 05 de janeiro de 2017 em 24 horas.

Observa-se que os acumulados mais significativos abrangem a região sul durante o final de semana com possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva com acumulados estimados de até 25 mm.

As chuvas poderão diminuir entre os dias 02 e 03 de janeiro, já que a expectativa de tempo seja de condição estimada de sol entre nuvens (parcialmente nublado).

Os acumulados mais generalizados e significativos terão a probabilidade de ocorrência entre 03 a 05 de janeiro de 2017, com volumes estimados de até 50 mm em alguns locais.

A sensação será de calor e tempo abafado nos próximos dias com as temperaturas com variação de 22 ºC a 35 ºC.