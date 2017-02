Central de matrículas continua atendendo pais que perderam prazos

Mesmo com o fim da força-tarefa para atender os pais que perderam todos os prazos de pré-matrícula na Rede Municipal (Reme), a Central de Matrículas continua atendendo os pais que não puderam comparecer semana passada na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O atendimento saiu do auditório do Centro de Formação e retornou para o prédio da Central de Matrículas, também localizado na Semed. O movimento no local continua intenso, tanto que até às 9h30 da manhã desta segunda-feira foram distribuídas 182 senhas.

A maioria das solicitações, de acordo com informações do setor, é de pais pedindo a transferência de escola ou realizando o cadastro na lista de espera dos Centros de Educação Infantil (Ceinfs).

As cinco mil vagas para o Ensino Fundamental que não foram confirmadas retornaram para o sistema e estão sendo distribuídas aos pais que ainda estão procurando a Central.

De acordo com dados da Central de Matrículas, sete escolas, de diferentes regiões, aglutinam o maior número de vagas. Sãos elas: escola municipal Desembargador Carlos Garcia de Queiroz, no bairro Zé Pereira, escola municipal João Nepomuceno, na Vila Jacy, Padre José de Anchieta, Vila Planalto, escola municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, bairro Santa Luzia, escola municipal Padre Heitor Castoldi, na Vila Nhá Nhá e escola municipal Professora Marina Couto Fortes, no bairro Guanandi. Todas essas unidades contam com média de 120 vagas.

A procura da Central para inserir o filho no cadastro de espera ou esclarecer dúvidas referentes a vagas nos Ceinfs também continua intensa. Só na última sexta-feira foram designadas 205 vagas para Ceinfs. No total, só entre os dias 1º a 10 de fevereiro, os técnicos atenderam 8.625 pessoas, contra os 2.409 atendimentos feitos entre os dias 16 e 31 de janeiro.

A chefe da Divisão da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, ressalta que no momento não é possível realizar nenhuma consulta ou cadastro pelo site da Semed. Este tipo de serviço está sendo feito pessoalmente, na Central. A Central de Matrículas fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.