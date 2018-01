Central do Cidadão retoma atendimento neste terça-feira

A Central de Atendimento ao Cidadão retoma os serviços nesta terça-feira (2), após uma semana com o sistema finceiro da Prefeitura fora do ar para cumprir as obrigações de encerramento do exercício financeiro de 2017.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso, explica que durante o feriado foram realizados procedimentos de manutenção dos sistemas financeiros.

“Não houve intercorrências e os sistemas já estão disponíveis desde a madrugada de hoje (02/01/18), com um dia de antecedência. O contribuinte já pode imprimir o boleto do IPTU pela web, bem como se dirigir até a Central de Atendimento para receber atendimento”, explica.

A partir de agora o contribuinte já pode consultar e imprimir as guias de pagamento do IPTU pela internet no site da Prefeitura Municipal. A facilidade está sendo oferecida a partir desse ano.