Centro Cultural oferece curso de fotografia, na capital

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Programa Educativo oferecerá o curso de "Fotografia: Iluminação e Linguagem", direcionado para pessoas a partir de 12 anos e será ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe.

As aulas acontecerão gratuitamente nos dias 12, 14 e 15 de junho, das 18h30 às 21h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pessoalmente a partir desta terça-feira (5), das 8h às 22h.

Esse módulo do curso é dirigido para pessoas que querem se aprofundar na linguagem da fotografia, abordando os principais questionamentos sobre o fazer fotográfico, a questão da representação numa perspectiva histórica, as categorias estéticas e o uso das cores. A atividade oferece ainda a oportunidade de produção com iluminação profissional e de alguns equipamentos de estúdio.

O curso de fotografia encerra o primeiro semestre com esse módulo: "Iluminação e Linguagem" em junho e teve ainda outros três: "Fotografia com Câmera de Celular", em março; "Câmera Semiprofissional e Reflex", em abril; e "Edição de Imagens", em maio.

Desenvolvido a partir de experiências de ensino de fotografia dos ministrantes desde 2008, o curso tem por objetivo introduzir o participante nos princípios da arte da fotografia, as etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que, o participante possa optar por realizar aqueles módulos que têm interesse sem prejuízo de aprendizagem.

Serviço

As inscrições acontecerão de 5 a 8 de junho das 8h às 22h ou enquanto existirem as vagas, os interessados deverão se dirigir ao CCJOG que fica localizado na rua 26 de Agosto, 453, Centro, munidos de cópias do RG e CPF, no caso de menores de idade, deverão ir acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação.

O curso terá certificado e oferecerá 20 vagas, excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.