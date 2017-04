Veículos queimados, lojas destruídas e até sede do ABC Color não passou ileso da destruição

Vidros quebrados, carros queimados e Congresso todo destruído. Essas são as marcadas da destruição, deixadas pelos manifestantes, na manhã deste sábado (01), em Assunção (PY). A onde de violência foi praticada após 25 senadores votarem a favor da reeleição no país, que foi cancelada em 1992.

De acordo com a agência ABC Color, após uma noite violenta, a calma volta reinar pelas ruas da Capital do país. Segundo fotos tiradas pelos fotografos da agência, várias ruas estão cobertas de pedras e escombros após o confronto dos manifestantes com a Polícia.

Além das lojas na região central, a sede da agência de notícia também não escapou do vandalismo praticado da noite de ontem, e teve as portas e janelas danificadas.

Funcionários da Prefeitura de Assunção estão nas ruas limpando a cidade e removendo os veículos que foram queimados. Após o incêndio no Congresso Nacional, a Polícia está a frente do parlamento realizando a segurança do local.