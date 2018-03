Centro de Excelência do Senar é inaugurado em MS

Na noite da última quarta-feira (7) foi inaugurado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar em Campo Grande para formar mão de obra especializada.

Instalada na área da Embrapa Gado de Corte a unidade vai oferecer, a partir do segundo semestre deste ano, o curso técnico em Agropecuária com especialização em Bovinocultura de Corte, com uma carga horária de 1.760 horas.

Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, o Centro atende uma demanda do setor produtivo. “A adesão de novas tecnologias no meio rural eleva a produtividade no campo e, consequentemente, aumenta a necessidade por mão de obra qualificada. Esta iniciativa vai poder fornecer técnicos qualificados específicos na bovinocultura de ensino médio para atender todo o Brasil”.

Saito citou, ainda, que o estado possui o quarto maior rebanho bovino do País e é o segundo maior produtor de carne bovina. “Com o Centro, haverá a melhoria no capital humano”.

O presidente da CNA, João Martins, ao analisar a importância dos técnicos que serão capacitados no Centro, destacou que os profissionais terão papel fundamental por possibilitarem que a tecnologia de instituições, como a Embrapa, cheguem aos produtores rurais.

“Aproximadamente 300 mil produtores rurais produzem 80% da produção brasileira. É com a assistência técnica que nós vamos transformar o meio rural, fazer com que 500 mil pequenos produtores se tornem mais eficientes, com a geração de emprego e renda no campo”, destacou.

Daniel Carrara, secretário executivo do Senar, destaca que o desafio é formar mão de obra técnica de maneira continuada, para que o profissional capacitado tenha um conhecimento ainda maior de tecnologia. O Centro, conforme ele, vai qualificar para o mercado e também no atendimento da demanda interna da entidade.

“A parceria com a Embrapa, que é o nascedouro da tecnologia nacional, nos possibilita ter esse diferencial, de formar técnicos para atender o nosso sistema. Hoje, a assistência é uma das missões do Senar. Temos, nos próximos dez anos, o desafio de capacitar 50 mil técnicos para atender 500 mil produtores em todo o país. Esse Centro, e outros que serão instalados no Brasil, formarão técnicos não somente para a região onde serão construídos, mas para todo o Brasil”.

Já o diretor-executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa, Cléber Oliveira Soares, pontuou que, atualmente, existem duas grandes vertentes de produção de alimentos no mundo, uma que demanda por quantidade, em razão do número de habitantes do planeta; e outra, por produtos com qualidade diferenciada e que Mato Grosso do Sul consegue uni-las.

“Com ações como essa, formando multiplicadores, levando know how de alto nível para o campo, nós conseguiremos ampliar a participação do Brasil na produção mundial de alimentos”.

O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, ressaltou que a indústria frigorífica acompanha de perto todo o trabalho desenvolvido nesta ponta da cadeia produtiva da carne. “A qualificação, a pesquisa e a inovação fazem parte hoje de um processo de inovação de todos os setores produtivos”.

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, avaliou a importância da unidade educacional e ressaltou que o Centro ajudará o estado e o Brasil a atingirem o potencial de crescimento na agropecuária. “A inauguração de um Centro de Excelência como esse tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Inovação, tecnologia, conhecimento, formação de mão de obra e qualificação profissional para as demandas do campo. Isso vai melhorar as condições da porteira para dentro e ajudar a aumentar a nossa competitividade”, apontou.

Estrutura

O Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte tem, aproximadamente, 2.000 m² distribuídos em 7 blocos e uma configuração modular, com laboratórios didáticos e de informática, área de convivência e outros departamentos, levando em consideração a acessibilidade para atender pessoas com necessidades especiais.

Esta é a segunda unidade de uma rede integrada de ensino voltada para educação profissional e tecnológica a ser inaugurada pelo Sistema CNA/SENAR. Em 2017, foi entregue à população o Centro de Excelência em Fruticultura, na região do Vale do São Francisco, em Juazeiro, na Bahia. Uma terceira unidade será construída em Varginha, Minas Gerais, voltada para a produção de café.

O profissional formado no Centro de Excelência de Campo Grande será capaz de atuar em propriedades rurais, empresas de consultoria, agroindústrias, instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, comercialização de equipamentos e produtos agrícolas, cooperativas, associações rurais, entre outros.