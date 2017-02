Centro de Pesquisa da Agraer incentiva produtores com distribuição de mudas

Para dar suporte aos pequenos produtores de leite quanto à alimentação do rebanho, em especial, no período de estiagem, os pesquisadores da Cepaer – Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, estão com mudas prontas de quatro variedades de capim: Tifton, Jiggs, Missioneira e Porto Rico.

A proposta é facilitar o acesso das famílias do campo às mudas de plantas de modo que as mesmas possam ser replicadas nas propriedades. Uma ação de vai ao encontro da gestão do governador Reinaldo Azambuja que visa oferecer condições de segurança nas atividades rurais por meio do fomento de cinco eixos: piscicultura, leite, irrigação, hortifruti e recuperação de terras degradadas.

“Além das variedades de capim, também, estamos com nove variedades de batata-doce e quatro de cana-de-açúcar. No caso da cana e do capim, por exemplo, o objetivo maior é distribuir mudas para as famílias que trabalham com o leite”, explica o engenheiro agrônomo e gerente do Cepaer, Antônio Ayrton Morcelli.

Foram reservados três hectares para as atividades de cultivo, sendo: um hectare para a batata-doce, meio hectare para o capim e 1,5 hectares para a cana-de-açúcar.

“Das variedades de batata-doce, por exemplo, temos duas que são as mais consumidas dentro do Mato Grosso do Sul”, contou Ayrton.

As mudas estão sendo cultivadas nas dependências da Cepaer. Cada cultura conta com a colaboração de um pesquisador, conforme a especialidade de cada um. “O responsável pela cana é o pesquisador Edimilson Volpe. Eu e a Mariana Zatarin trabalhamos no cultivo da batata-doce, e as cultivares de capim ficou sob a minha responsabilidade, do pesquisador Sandro Cardoso e do técnico agrícola Luiz Carlos Dainese”, mencionou o gerente do Cepaer.

Praticamente todas as plantas já estão prontas para o repasse. “Das variedades de cana-de-açúcar cultivadas, duas serão distribuídas, a RB72454 e RB 855536. A escolha se deve pelo fato que elas são as mais resistentes às pragas e doenças. Este requisito também foi usado para a batata-doce”, informou o pesquisador e gerente do Cepaer.

O próximo passo, agora, é fazer com que as mudas cheguem às mãos de quem realmente interessa, o produtor. “Distribuiremos em pequenas porções para cada produtor que tiver interesse. A ideia é que cada produtor saia daqui com a quantidade suficiente para replantar em suas terras e dar continuidade ao trabalho. Com um bom planejamento é possível cultivar tudo e dar direcionamento correto para a geração de renda na propriedade”, enfatizou Ayrton.

Um plano de trabalho já foi montado para a distribuição. “Alguns produtores já vieram pegar algumas mudas e outros já nos telefonaram demonstrando interesse. Mas, quem quiser alguma cultivar basta entrar em contato com o escritório da Agraer do seu município, a GDA da Agraer ou mesmo o Cepaer”, informou o gerente.

Cada um dos 79 município do Estado conta com uma unidade da Agraer. A GDA (Gerência de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento) fica situada no Parque dos Poderes, bloco XII, em Campo Grande. Já o Cepaer que está localizado na saída para Rochedo, próximo ao Detran e UEMS.