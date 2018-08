Uma feira de adoção está sendo organizado pelo Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), e vai ocorrer neste sábado (18), em Campo Grande. A ação faz parte da comemoração dos 119 anos de capital, e acontecerá das 9h às 16h, na sede do órgão, localizado na Vila Ipiranga.

Além da tradicional feira de adoção, onde estarão disponíveis aproximadamente 75 animais entre cães e gatos adultos e filhotes, haverá vacinação antirrábica, serviços sociais e atividades para o público adulto e infantil com o apoio de parceiros.

O interessado em adotar um animal deve comparecer com documento pessoal com foto e ser maior de idade. Na ação, os futuros tutores serão orientados sobre as responsabilidades de adotar um animal.

Serviços: Mais informações pelos telefones: (67) 3313-5000 e (67) 3313-5001.