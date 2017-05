Centro Ortopédico municipal é referência em atendimento

O Centro Ortopédico Municipal (Cenort) realiza 2,5 mil imobilizações por mês em média e é o único local em Campo Grande especializado no atendimento de traumas de extremidades (dedos, mãos, pés e cotovelos). A unidade faz parte da Rede de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) e fica localizado no Centro de Especialidade Médicas.

O Cenort é referência no atendimento ortopédico de baixa e média complexidade, ofertado com qualidade e rapidez para pacientes em caso ambulatoriais e de emergência. Entretanto, todos que vão até a unidade devem passar primeiramente em uma UPA ou CRS.

A necessidade do primeiro atendimento em uma unidade 24h é para descartar a hipótese de traumas associados, como fraturas de ossos abdominais ou expostas. Nestes casos, o paciente é encaminhado para uma unidade hospitalar.

Em se tratando de traumas em extremidades, o paciente é atendido por um médico ortopedista de plantão e é realizado todos os exames necessários para diagnosticar o local da fratura ou luxação. Na sequência, o membro afetado é imobilizado.

Os procedimentos de imobilização de extremidades são realizados por uma equipe de enfermagem especializada. São enfermeiros e técnicos capacitados para atender desde crianças a idosos.

“Nosso atendimento é referência, pois a primeira consulta é realizada com o médico ortopedista de plantão em até 40 minutos. Logo após, são feitos todos os exames necessários para diagnosticar qual o tipo do trauma. Em seguida, é solicitada a imobilização, que é executada por uma equipe de técnicos especializados”, garante o gerente do Cenort, Elizeu Mendes Silva.

Após um período determinado pelo profissional médico, há o retorno para verificar se ocorre normalmente a recuperação do trauma e é realizada a troca do gesso ou tala. Em média, a alta acontece dentro de 60 dias e o paciente é encaminhado para a reabilitação.

Mês da Enfermagem

A equipe do Departamento de Educação Permanente da Sesau está visitando todas as unidades de saúde da Rede de Atendimento para acompanhar de perto as ações desempenhadas por cada uma. Mesmo que as atividades façam parte da rotina normal de atendimento, em maio comemora-se o Mês da Enfermagem e o objetivo das visitas é divulgar os serviços ofertados.

Serviço

Centro Ortopédico Municipal – Cenort

Referência no atendimento de baixa e média complexidade de traumas ortopédicos.

Endereço: Travessa Guia Lopes, nº 71 – Bairro São Francisco

Horário de atendimento: das 6h às 24h.

Telefone: 3314-3135