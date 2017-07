Centro Penal da Gameleira etrá reforço no policiamento

O policiamento externo do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira de Regime Semiaberto será revisado e haverá reforço.Foi o que ficou acertado em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (3). O acordo foi firmado com o Comando da Policia Militar, no gabinete do juiz Mário José Esbalqueiro Junior, da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, responsável pelo sistema semiaberto da Capital.

Segundo o juiz, a Agepen tem relatado a necessidade de reformular a segurança na parte externa da unidade penal e este serviço é de responsabilidade da Policia Militar. A PM alega que não tem estrutura e que o efetivo é reduzido. Além disso, ressalta que possui muitas atribuições que os torna pouco presentes em serviços como esse. “Ocorre que a unidade Gameleira possui hoje cerca de 1.095 apenados e é de competência da PM fazer o trabalho de segurança externa. Existe a falta de efetivo e de funcionamento adequado dos serviços de saúde, o que sobrecarrega a PM”, afirma Esbalqueiro.

Participaram da reunião, dentre outras pessoas, a representante do Ministério Público, promotora de justiça Renata Ruthe Fernandes Goya Marinho, pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o diretor-presidente Aud de Oliveira Chaves, e o diretor da unidade Gameleira, Adiel Rodrigues Barbosa, além representantes do Comando Geral da PM e da Companhia de Guarda e Escolta.