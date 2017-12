Cerca de 10 toneladas de lixo são recolhidas em bairro infestado do Aedes

No bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, onde o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti é alarmante foram recolhidos quase 10 toneladas de resíduos sólidos foram recolhidas de casas e terrenos baldios, de acordo com o levantamento rápido do índice de infestação por Aedes (Lira), o lixo será reciclado.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), tem como objetivo diminuir os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chigungunya. Todo Equipamento de Proteção Individual (EPI) utilizado na ação de coleta foi doado pela SES, por meio da Coordenadoria de Controle de Vetores.

“Nós pedimos para que a comunidade trouxesse resíduos sólidos que estivessem em seus quintais. Além disso, como estávamos com mão de obra na região, retiramos dos terrenos baldios o mesmo tipo de resíduo sólido. Esse tipo de material não é recolhido pela coleta pública normal porque é considerado resíduo volumoso, como geladeira, vaso sanitário, sofá, tubo de televisão. E o objetivo era retirar esse material porque eles são potenciais criadouros do mosquito”, explicou o coordenador de resíduos da Sesau, Marcos Carvalhal.

Todo material recolhido foi mantido em um ecoponto improvisado e de lá seguiu para uma empresa de reciclagem com a qual a Prefeitura firmou uma parceria gratuita. “Pretendemos fazer isso em seis bairros, incluindo os três que possuem índice alarmante de infestação do mosquito em Campo Grande. O próximo local será as Moreninhas”.

Segundo Marcos, das 10 toneladas de lixo coletado, cinco foram de pneus retirados das ruas. “Os pneus foram levados diretamente para uma empresa de reciclagem que trabalha apenas com esse material”.

Além do Jardim Noroeste e Moreninhas, o bairro Cidade Morena também apresentou alto índice no que se refere ao Aedes aegypti. Na classificação do Lira, referente ao mês de novembro, a Capital apresenta médio risco de infestação, em comparação com os outros 78 municípios.