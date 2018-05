Cerca de 100 merendeiros serão contratados para escolas da Capital

A Prefeitura divulgou nesta quarta-feira (16) o resultado final do processo seletivo simplificado para merendeiros das escolas municipais da Caital. Serão contratados 100 profissionais para atuar na Semed (Secretaria Municipal de Educação)

Ao todo, 732 candidatos pontuaram, de um total de 1.107. Os contratados, selecionados por inscrição online e prova de títulos, terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 954,00.

Caberá aos novos profissionais, o preparo das refeições destinadas aos alunos durante o período em que permanecer na Escola ou Ceinf. O profissional deverá seguir o cardápio do dia estabelecido pelas nutricionistas da Semed; distribuir a merenda de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene, no horário indicado pela direção da unidade escolar e a organização, manutenção, limpeza e conservação da cozinha, bem como de outros ambientes existentes na unidade escolar.

Todas as tarefas deverão observar o uso correto das normas de higiene e conservação dos alimentos, manuseio de forma correta dos materiais e equipamentos da cozinha. Eles também serão responsáveis por receber, conferir e armazenar de maneira adequada os gêneros alimentícios, controlando os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar.