Cerca de 130 mil buracos foram tapados neste ano na Capital

Desde a assinatura da ordem serviço para as empresas que venceram a última licitação, dia 21 de dezembro do ano passado, a Prefeitura investiu R$ 14,6 milhões para tapar, nas sete regiões urbanas, 130.543 buracos. Desde o início do mandato, já foram tapados 348 mil buracos, somando uma extensão de 619 quilômetros.

Agora, como forma de preservar o asfalto, engenheiros da SISEP já estão trabalhando no planejamento para definição das vias onde foi feito o tapa-buraco. Elas receberão o microrrevestimento a frio com polímero, que é a aplicação de uma capa asfáltica para impermeabilizar o pavimento antigo, fechar fissuras e, com isto, evitar o surgimento de novos buracos no período chuvoso. Esses buracos começam a surgir a partir de fissuras, por onde há infiltração da enxurrada.

O contrato do tapa-buraco, firmado em dezembro do ano passado, no valor de R$ 34,2 milhões, prevê que 36% deste montante (R$ 12,4 milhões) seja para o micro revestimento. “Serão escolhidos onde o pavimento não está tão desgastado, sem tantos remendos, pois só assim, a pista não ficarão cheia de calombos”, observa o secretário Rudi Fiorese. Com o recurso disponível, será possível recuperar 44 quilômetros de ruas.