Cerca de 170 servidores serão convocados para área da saúde

Para minimizar a deficiência do quadro funcional, o Governo do Estado cumpre à risca sua política de valorização dos servidores e convoca novos colaboradores nas mais diversas áreas de atuação.

A edição desta quinta-feira (7) do Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe a convocação de 172 profissionais de saúde, aprovados em concurso público. Os novos servidores vão atuar nas unidades da Hemorrede, Hospital Regional de MS, Núcleos Regionais, Vigilância Sanitária e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

De acordo com o presidente da Fundação de Serviços de Saúde (Funsau), Justiniano Vavas, para atuar no quadro permanente do Hospital Regional, por meio da Funsau, foram convocados: 30 médicos anestesistas, 1 médico neurologista, 1 médico endoscopista, 1 cirurgião torácico, 2 agentes condutores de veículos, 2 médicos da área de cancerologia cirúrgica, 1 médico cancerologista clínico, 2 médicos ginecologista e obstetra, 2 psicólogos e 35 enfermeiros.

“Serão mais de 70 profissionais para o nosso hospital e o chamamento de especialidades extremamente importantes para a formação das nossas equipes. Uma ação que demonstra a sensibilidade do Governo em atender as demandas da saúde que é com certeza uma das áreas prioritárias dessa gestão”, observa o presidente da Fundação.

Nos núcleos Regionais dos municípios de Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas foram convocados assistentes de serviço de saúde e enfermeiros. Para desenvolver os trabalhos na Agepen, foram convocados 2 enfermeiros, sendo 1 para lotação em Campo Grande e outro para Dourados. Para a especialidade de farmaucêutico bioquímico 2 novos servidores foram convocados para Campo Grande e Dourados.

Além das especialidades Clínica Médica, Nutrição e Ginecologia e Obstetrícia para Campo Grande, odontólogo para o município de Paranaíba e técnicos em Enfermagem para Campo Grande e Aquidauana. “Com a nova convocação selamos o cumprimento de mais um compromisso importante do Governo Reinaldo, ação que vai se refletir no atendimento ao sul-mato-grossense contribuindo para a melhoria da assistência nos hospitais e nas unidades do interior do Estado”, completou o Secretário de Saúde, Carlos Eduardo Coimbra.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de MS, Ricardo Bueno, a convocação reflete mais um compromisso importante que o Governo cumpre com a categoria. “Importante porque sempre mantivemos o diálogo e avaliamos a convocação como positiva a partir do momento que está repondo vários setores da SES e núcleos de saúde do interior, chamando o número do concurso, o ideal é que se chamasse mais, mas já é um avanço. Um exemplo disso é a convocação dos médicos anestesistas para o Hospital Reginal, que é uma batalha de tempos da saúde pública de Mato Grosso do Sul, onde uma empresa detinha um grande domínio neste setor, situação que era prejudicial ao SUS”, observou.

Com lotação na Secretaria de Estado de Saúde, foram convocados para Campo Grande especialistas de serviço de saúde nas especialidades: enfermagem, farmácia, assistente social, biólogo, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, gestor de serviços de saúde, clínico médico, médico de urgência e emergência, odontólogo e sanitarista. Para desenvolver trabalho na Vigilância Sanitária foram convocados fiscais com especialidades em enfermagem, direito, farmácia, nutrição, tecnologia em radiologia, física ou física médica, além de assistentes de serviço de saúde, técnico em fiscalização sanitária e auxiliar de serviços de saúde.

Para atuação no Hemorrede, a Rede Nacional de Serviços de Hematologia e Hemoterapia foram convocados; 4 assistentes sociais para Campo Grande, 1 para Corumbá e 1 para o município de Ponta Porã. Na especialidade de Biologia, 3 novos servidores foram convocados para Campo Grande e 1 para Dourados.

Na especialidade de Enfermagem, 5 novos profissionais foram convocados para Campo Grande, e 1 para cada um dos municípios de Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas. Na especialidade de farmacêutico bioquímico, 3 novos profissionais foram designados para o trabalho em Campo Grande e 1 para cada um dos municípios de Coxim, Dourados, Naviraí e Três Lagoas. Para Clínica Médica, 1 profissional foi convocado para Capital e para assistente de serviços de Saúde, 8 novos profissionais foram nomeados para Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas, além de 6 técnicos de Enfermagem e 3 técnicos em laboratório.