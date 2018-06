Cerca de 590 novas empresas foram abertas em MS

O estado de Mato Grosso do Sul abriu 590 novas empresas em maio, de acordo com dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), este é o melhor resultado para o mês nos últimos três anos.

Os números mostram que foram constituídas 183 filiais de empresas no estado. No período ainda foram alteradas 127 unidades e 88 foram extintas.

O setor de Serviços foi responsável pela maioria das empresas abertas em maio. Segundo a Jucems, do total 62,20% ou 367 unidades correspondem ao segmento, 33% ou 197 estão ligadas ao setor de Comércio e 4,41% ou 26 são industriais. Transporte, comércio de alimentação fora de casa e comércio de vestuário são os segmentos com mais empresas abertas em maio, o destaque é a retomada da Construção Civil.

A capital é responsável por 42,8% das novas empresas, em seguida Dourados constitui 8,98% em maio, Três Lagoas aparece em terceiro com 5,93% e Ponta Porã em quarto com 3,39%.