Cerca em Praça do Aero Rancho seria ação para evitar vândalos, diz secretário

Após o JD1 Notícias relatar a reclamação de moradores com a colocação de uma cerca em uma praça pública no Jardim Aero Rancho, região sul da Capital, o diretor-presidente da EMHA (Agência Municipal de Habitação de Campo Grande), Enéas José de Carvalho Netto foia te o local, mas no lugar de irregularidades encontrou moradores preocupados com a preservação da praça e a segurança dos demais moradores.

“Fui ao local e os moradores me disseram que cercaram a praça porque estavam jogando lixo no local. Foi uma forma de inibir esta ação de alguns moradores e realmente funcionou. Outro motivo para a cerca seria ainda a presença de usuários de drogas”, explicou o diretor.

Eneas disse que viu com bons olhos a atitude dos moradores, mas deixou claro para eles que em hipótese alguma a área pode ser ocupada. O diretor disse ainda que se comprometeu a conversar solicitar junto a Seintrha (Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação) uma limpeza do local.