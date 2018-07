Céu claro em praticamente todo estado nesta terça-feira

As temperaturas continuam estáveis

O sol deve predominar nesta terça-feira (17), em praticamente todo o estado. À tarde ainda tem previsão de névoa seca e baixa umidade do ar. Não há previsão de chuva em nenhuma região, permanecendo com as temperaturas estáveis.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 21°C e a máxima de 32°C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 33°C.

Batayporã tem mínima é de 21°C e a máxima de 34°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 21°C e a máxima de 32°C.

Nova Andradina e região tem a mínima é de 18°C e máxima de 34°C.

Na região norte, Coxim registra mínima é de 22°C e máxima de 34°C.