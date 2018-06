Céu com poucas nuvens em praticamente todo o estado

Nesta quinta-feira (28), o tempo estará nublado nas regiões sudoeste e sul do estado, especialmente no sudeste, onde ocorre chuva fraca, névoa úmida e nevoeiro isolado.

Nas demais áreas, exceto no Pantanal, onde estará com mais umidade, ainda ocorre névoa seca e baixa umidade relativa do ar, com índices próximos a 20%, no nordeste e extremo norte de Mato Grosso do Sul.

Sempre importante o alerta para incêndio florestal por conta do stress da vegetação e também, problemas respiratórios. As temperaturas seguem estáveis.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 30°C.

Na região centro-norte do estado, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 33°C.

No leste de Mato Grosso do Sul, a mínima é de 19°C e a máxima de 32°C.

Na região pantaneira, a mínima é de 20°C e a máxima de 32°C.

No sul e sudoeste, a mínima é de 18°C e máxima de 34°C.