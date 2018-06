Céu parcialmente nublado em praticamente todo estado

A região sul pode ter chuvas isoladas no fim do dia

As temperaturas permanecem estáveis nesta quarta-feira (27), e as condições seguem similares aos dias anteriores, com chuvas isoladas na faixa sul e maior variação de nebulosidade nas demais áreas.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 21°C e a máxima de 32°C.

Na região centro-norte do estado, a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 33°C.

No leste de Mato Grosso do Sul, a mínima é de 21°C e a máxima de 31°C.

Na região pantaneira, a mínima é de 22°C e a máxima de 30°C.

No sul e sudoeste, a mínima é de 21°C e máxima de 32°C.