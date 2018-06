Chacareiro é multado por incêndio à margem da BR-060

Na tarde de domingo (3), policiais Militares Ambientais de Costa Rica realizavam fiscalização no município de Paraíso das Águas e autuaram o proprietário de uma chácara que havia ateado fogo na vegetação às margens da BR-060, sem autorização ambiental.

O infrator realizou a limpeza de uma área em sua chácara e incendiou vários montes de resíduos. A PMA chegou ao local, no momento em que ocorria o incêndio. Como havia muita vegetação verde e úmida, formou-se uma grande cortina de fumaça que cobriu a rodovia, colocando em risco a segurança do trânsito no local.

Pela infração ambiental, o chacareiro foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.300 pela falta de licença para a atividade. A PMA e o autuado realizaram a extinção do incêndio.