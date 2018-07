Allana Kava, 6 anos, está representando o município de Chapadão do Sul no concurso Miss Mirim Mato Grosso do Sul. Pelas redes sociais ela pede o apoio da população e até chama para assistir a final do concurso que vai ocorrer no sábado (14), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Em um vídeo que fez para publicar nas redes sociais a pequena explica o que é ser miss. “Ser miss, para mim, é ser feliz e não ter maldade no coração”, destaca Allana Kava.