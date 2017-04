Chef ensina opções doces sem glúten para o feriado

Não existe nada mais doce do que esta. Para quem quer fugir do tradicional ovo de Páscoa, as opções sem glúten do petit gâteau de doce de leite e do brownie de chocolate do restaurante Madero são boas alternativas.

A versão sem glúten dos clássicos leva farinha de arroz ao invés da farinha de trigo. “O sabor é praticamente o mesmo e a textura muda um pouco. O Brownie fica até mais cremoso com a substituição. O segredo é usar farinhas de qualidade”, explica a chef patissier do Madero, Laysa Durski

Confira as receitas do Petit Gâteau de Doce de Leite sem glúten com calda de frutas vermelhas e do Brownie de Chocolate sem glúten da chef Laysa Durski:

Petit Gâteau

Ingredientes:

4 gemas

4 ovos

120g de açúcar

110g de farinha de arroz

200g de manteiga sem sal

600g de doce de leite

Modo de preparo:

Derreta o doce de leite com a manteiga em banho maria. Reserve. Bata os ovos, as gemas e o açúcar até ficar bem fofo e esbranquiçado. Acrescente a mistura de doce de leite com manteiga e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha, só até misturar. Encha forminhas de Petit Gâteau untadas e enfarinhadas e resfrie por pelo menos 2 duas horas. Asse em forno pré-aquecido a 210 graus por mais ou menos oito minutos.

Ingredientes da calda:

200g de açúcar

500g de mirtilo congelado

500g de framboesa congelada

500g de morango congelado

2 colheres de sopa de rum

Modo de preparo:

Leve tudo, com exceção do rum, para ferver, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e acrescente o rum. Sirva sobre o Petit Gâteau.

Brownie de chocolate

Ingredientes:

335g de chocolate meio amargo

165g de manteiga sem sal

400g de açúcar

5 ovos

200g de farinha de arroz

Modo de preparo:

Derreta o chocolate com a manteiga, sem aquecer muito. Coloque na batedeira os ovos e o açúcar. Adicione a farinha e, por último, a mistura de chocolate. Coloque para assar em uma forma com papel manteiga a 150 graus. Se desejar, coloque nozes e pedaços de chocolate na massa.

Ingredientes da calda:

230g de chocolate meio amargo

230g de chocolate ao leite

700g de creme de leite fresco (nata)

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve para derreter em fogo médio. Sirva quente sobre o Brownie.