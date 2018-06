O chefe de cozinha sul-mato-grossense, Paulo Machado, venceu no último domingo (10), a “Batalha do Estrogonofe”, no programa Fantástico. A competição era para decidir o melhor prato, que devia ser preparado com uma receita de estrogonofe diferente. Machado foi o escolhido e levou o troféu com o seu “estrogonofe de jacaré”. A vitória foi transmitida em rede nacional.

“A experiência de participar da "batalha" foi muito bacana. Primeiro, fui convidado para passar uma receita a TV Morena. Pensei na opção da carne de jacaré por ser um prato mais inusitado, que expressa um tipo de proteína que é utilizada na nossa região, porém, pouco conhecida”, contou o chefe.

De acordo com Machado, atualmente, alguns jacarés são criados em cativeiro justamente para o uso do coro e da carne. “O maior frigorífico da nossa região se encontra na cidade de Corumbá. Conheço o trabalho deles e acho uma carne surpreendente, principalmente para preparos delicados como é o estrogonofe”, disse.

Conforme o chefe de cozinha, a proposta era mandar uma receita de estrogonofe diferente, criativa e, por isso, ele decidiu utilizar a carne de jacaré.

“Para incrementar, usei o shimeji cinza que hoje é encontrado na região de Campo Grande, e o leite da castanha do Pará que dá um sabor especial ao prato. Também flambei o jacaré na cachaça”, explicou.

Paulo Machado revelou que teve o apoio da população do estado durante a disputa. “As pessoas assistiram e votaram no meu prato, tive muito apoio do pessoal de Mato Grosso do Sul, provavelmente daqueles que já provaram e conhecem a receita com o jacaré. Acho que isso nos ajudou a ficar entre os finalistas e ir para a grande final da batalha”, declarou.

O chefe de cozinha ainda destacou a importância de representar o estado em uma batalha gastronômica nacional. “Representar Mato Grosso do Sul é uma forma de poder mostrar para as pessoas que a gente tem uma região diferente, com conteúdo e sabor”, concluiu.