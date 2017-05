Chefes de Estado do Mercosul se reunirão em Mendoza em julho

Nos dias anteriores, serão realizadas diversas reuniões técnicas que acompanham as cúpulas semestrais do bloco

A cidade de Mendoza, no Oeste da Argentina, sediará no final de julho a próxima Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, durante a qual o país passará a presidência rotativa do bloco ao Brasil, informaram fontes oficiais à Agência EFE.

Os detalhes ainda estão sendo finalizados, mas a Chancelaria argentina apontou o dia 20 de julho como data provável para a reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), com a participação dos ministros de Relações Exteriores dos países-membros, e dia 21 para o encontro de presidentes.

Nos dias anteriores, serão realizadas diversas reuniões técnicas que acompanham as cúpulas semestrais do bloco, com os membros Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – já que a Venezuela está suspensa - e a Bolívia, que está em processo de adesão. Os países associados são Chile, Equador, Peru, Colômbia, Guiana e Suriname.

Mercosul-União Europeia

Ainda não estão confirmados os governantes que viajarão à Argentina para participar da reunião. A cúpula ocorrerá em meio às negociações com a União Europeia para um acordo que inclui um tratado de livre comércio, após anos sem avanço nas conversas.

Um dos objetivos da cúpula é promover uma aproximação de procedimentos com a Aliança do Pacífico, integrada por México, Chile, Colômbia e Peru, de modo a alcançar maior integração comercial.

A situação política, social e econômica da Venezuela, que foi suspensa do Mercosul em dezembro – enquanto exercia a presidência rotativa do bloco – por não ter cumprido os requisitos de adesão, também deve ser um dos principais temas e que vem sendo abordado pelo bloco nos últimos meses.