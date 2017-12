Com um repertório que caiu no gosto do campo-grandense, Chicão Castro sobe ao palco do Sesc Morada dos Baís nesta quinta-feira (14).

Chicão é um entusiasta do Sesc Morada dos Baís, onde já se apresentou outras vezes. “É lindo o que está sendo feito pelos músicos, essa oportunidade para se apresentar. Nossa gratidão ao Sesc é imensa”, celebra.

O show começa as 20 horas e a entrada é gratuita.