Chiquinho Telles recebe comissão para reunião sobre Maternidade das Moreninhas

O vereador Chiquinho Telles (PSD) recebeu no gabinete um grupo de trabalhadoras do Hospital da Mulher das Moreninhas, onde o centro cirúrgico foi fechado pela vigilância sanitária ainda na gestão de Alcides Bernal. Durante a reunião foram levantados alguns pontos sobre o hospital, as necessidades de reorganização e ficou marcada uma reunião às 14h com o prefeito Marquinhos Trad.

“Estamos todos preocupados com o fechamento da maternidade em sua totalidade, o centro cirúrgico já está fechado e a região atende muita gente”, explicou uma das técnicas que foram até o gabinete. Segundo as profissionais, não se pode resumir o local apenas em partos.

Para quem trabalha no local é preciso lembrar que lá também são feitos procedimentos como curetagens, partos normais, cesarianas e outros atendimentos. “Reclamavam que dá muito gasto, que o local gasta muito, que não compensa, mas saúde pública no entendimento profissional não é para dar lucro, e nós técnicos precisamos do mínimo de estrutura para trabalhar”, especificou uma das técnicas de enfermagem presente na reunião.

Segundo elas, a informação é que são poucos atendimentos. “Mas se a rede pública tem todo o pré-natal sob controle, porque não regular e redirecionar para o Hospital das Moreninhas? Esperaram chegar nesse ponto e não pensaram nas mulheres que precisam daquele atendimento”.

Diante das explanações, Telles vai se reunir com o prefeito Marquinhos Trad (PSD) na Prefeitura e conversar sobre o assunto. “É uma questão que venho trabalhando no mandato desde a primeira vez que aventaram um possível fechamento e será preciso encontrar uma saída. Tenho certeza que o prefeito vai encontrar o melhor meio”, definiu Chiquinho.

Na Sesau a informação é que a equipe ainda está se inteirando e terá um posicionamento assim que possível.