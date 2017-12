O adolescente, Edielison Cruz da Silva, de 18 anos, foi preso pelos policiais do Choque depois de ser abordado conduzindo uma moto roubada. A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (18) no bairro Tarumã.

Conforme o registro policial, uma equipe do Choque realizava patrulhamento pela região quando abordou Cruz em uma Yamaha/YBR 125, ele estava acompanhado de outro adolescente de 14 anos. Ao verificar a placa da moto no Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional) constou que o veículo tinha registro de roubo.

Em contato com o proprietário da moto o mesmo reconheceu a foto de Edielison, como sendo a pessoa que roubou sua moto. Sem explicar a procedência do veículo Cruz foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga, juntamente com o garoto de 14 anos.

A moto foi levada a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).