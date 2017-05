Choque prende três envolvidos em roubos de veículos

Equipe do Batalhão do Choque prendeu três homens suspeitos de roubarem quatro carros. A prisão aconteceu na noite da última sexta-feira (26) no bairro Lagoa Dourada em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais chegaram aos homens depois de uma denúncia anônima. Os presos são Leandro Souto de Lima, 21, André Luiz Monção Vilanova, 34, e Júlio César Peralta dos Santos, 22 anos.

Ainda de acordo com a denúncia, os homens estariam envolvidos em roubos de veículos que aconteceram esta semana em Campo Grande e Sidrolândia – a 65 km da Capital. No momento da abordagem, os policiais localizaram Júlio e Leandro, que tentaram fugir ao avistarem a viatura.

Segundo César, ele tentou fugir, pois estava com um mandado de prisão e confessou aos policiais que estaria envolvido nos roubos dos carros. Leandro confirmou também que em sua casa estariam armas utilizadas em seus crimes, um revolver 32 marca Taurus com seis munições intactas e outro revolver 38 marca Taurus também com seis munições intactas.

Os carros roubados, segundo Júlio, foram um Voyage (OOS-9547), Fox (OOU-2256), Ford Ka (OOR-8674) e um Sandero (NRL0392). O último veículo é de Sidrolândia.

No momento em que os policias estavam com os dois suspeitos na casa de um deles, avistaram um Uno prata que parou em frente à residência. Na condução do veículo estava André Luiz, que também tinha um mandado de prisão em seu nome.

Todos os suspeitos e as armas foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga.