Choque térmico é o que levantou o poeirão em Dourados

As rajadas de vento em Dourados, chegaram a 64km/h diz especialista

As altas temperaturas dos últimos dias em Dourados e a chegada de uma frente fria dessa quinta-feira (19) provocou a ‘tempestade de terra’ que atingiu a cidade entre 13h e 13h30, são as informações do Dourados News.

Embora não haja um nome específico para o fenômeno, de acordo com o pesquisador da Embrapa, Eder Comumello, o que motivou os fortes ventos que passaram pela cidade junto da poeira, foi um choque térmico.

“A entrada da frente fria provoca instabilidade, isto é, o tempo estava quente, e quando as duas massas de ar se encontraram, começaram os ventos, que devido aos dias sem chuva, levantou a poeira que cobriu Dourados”, afirma o pesquisador que disse ainda que numa escala de 0 a 10, o vento de ontem (19), está no nível oito. Segundo Eder, as rajadas de vento em Dourados, chegaram a 64km/h.

Várias cidades do Estado como Caarapó e Maracaju foram atingidas, mas em Amambai, os ventos chegaram a 77km/h, o que de acordo com ele, já não é mais ventania, porém vendaval.

Eder destaca ainda que é comum ventos fortes nesta época do ano. “É comum que ventos fortes ocorram nesta época do ano, pois há muita mudança de clima, assim sendo, se o solo estiver úmido, só não é formada a ‘nuvem de poeira’”, conclui.