Chuva dá trégua e quarta-feira tem máxima de 36°C

Na véspera do feriado de Finados, nesta quarta-feira (1°), as chuvas dão trégua em Mato Grosso do Sul. Após queda nas temperaturas, os termometros voltam a subir. O dia amanheceu com céu claro com poucas nuvens em Campo Grande e na maior parte em Mato Grosso do Sul.

Durante a manhã o clima fica ameno, mas as temperaturas começam a subir durante o dia. Na Capital o dia começou com os termômetros marcando 20°C. A temperatura máxima prevista para Campo Grande é de 32°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 36°C e a mínima é de 16°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), volta chover forte a partir de sexta-feira no sudoeste e sul do estado.