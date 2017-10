Chuva deixa rastro de destruição em Três Lagoas

A chuva com vendaval registrada na tarde desta quinta-feira (19), em Três Lagoas, deixou um verdadeiro rastro de destruição em vários bairros da cidade, as informações são do site JP News.

Várias árvores que caiaram na cidade, casas foram destelhadas, fachadas de lojas arrancadas, muros e parte de imóveis desabados. O barracão de uma indústria na região do Cinturão Verde, próximo ao bairro Jupiá, desabou. Uma concessionária de carros e uma loja de magazine, ambas localizadas na Avenida Ranulpho Marques Leal, foram atingidas.

Os semáforos também foram danificados, assim como carros atingidos por árvores. Sem contar, nas ruas que ficaram alagadas.

O Corpo de Bombeiros atendeu, pelo menos, 20 ocorrências na cidade.

Madrugadão

No estádio do Madrugadão pelo menos 50 metros de muro caíram e parte da arquibancada foi danificada, além de bancos dos reservas, que foram destruído pela ação do vento, granizo e da força da água.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer está realizando diligência pelas unidades esportivas da cidade, a fim de avaliar os prejuízos.

“A informação que temos é que apenas o estádio sofreu danos. Outros locais ligados à Sejuvel não sofreram danos aparentes, mas, estamos verificando. Ainda é impossível calcular”, disse o secretário, Leandro Dias.