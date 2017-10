De domingo à terça-feira os dias começam com pouca nebulosidade e no decorrer do período observamos as pancadas de chuva e trovoadas, especialmente à tarde. À noite a instabilidade diminui e a possibilidade de chuva é menor.

Nesse domingo na Capital são esperadas pancadas de chuva a qualquer momento do dia, variando de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam em torno de 21°C a 31°C.