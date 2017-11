Neste sábado, com a aproximação de uma frente fria a nebulosidade aumenta à partir do sudoeste e sul do estado, com chuvas e trovoadas de intensidade moderada ocasionalmente forte.

Nas demais áreas do estado às chuvas são mais isoladas e menos intensas. As temperaturas variam em torno do 36ºC a 18ºC.

Na Capital o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. Com temperatura variando entre 32ºC a 22ºC.