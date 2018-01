Chuva forte inunda residência em Aquidauana

Na tarde do último domingo (07), uma chuva muito forte atingiu o município de Aquidauana, causando muitos estragos.

De acordo com informações do site O Pantaneiro vários problemas foram causados pelas águas das chuvas, uma vez que em apenas uma hora choveu aproximadamente 60mm.

De acordo com uma nota liberada pelo perfil da Prefeitura Municipal, foi elaborada toda uma logística em parceria com a Secretaria de Obras, em conjunto com a Assistência Social, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

O prefeito, Odilon Ribeiro, pediu empenho no atendimento das famílias atingidas.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o caso.