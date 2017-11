Chuva suspende viagem de Azambuja a Alcinópolis

O mau-tempo impediu o embarque do governador Reinaldo Azambuja rumo a Alcinópolis na tarde desta quarta-feira (8).

As inaugurações da estação de tratamento de esgoto, do escritório da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e da entrega de 50 moradias estão mantidas, com a presença do prefeito, vereadores, autoridades e a equipe do Governo que já estava no município.

Diante da impossibilidade de chegar ao local, Reinaldo Azambuja gravou há pouco uma mensagem de rádio destinada à população que participará dos eventos.