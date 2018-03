As chuvas desta sexta-feira (9), interromperam os serviços para a conclusão do acesso alternativo à região do Rio dos Velhos, em Jardim.

A ponte que foi inaugurada em 2014 desabou parcialmente em decorrência de um temporal no final de fevereiro. Sem acesso, a safra de grãos pode ser afetada e as aulas para as crianças dos assentamentos Recanto do Miranda e Guardinha foram suspensas.

De acordo com o Diretor Regional da Agesul em Jardim, Edmilson Nogueira Escobar, a obra está sendo reforçada com manilhas e muito cascalho.

Para o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB), o apoio do Governo Estadual tem sido de suma importância, mas relembra que não depende apenas do fator humano, mas das condições climáticas favoráveis, para que o trabalho possa ser concluído, proporcionando condições seguras para os usuários do trecho.