Chuvas e ventos de mais de 100 km/h causam estragos no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas, tempestades de granizo e vendavais causaram estragos durante a noite de quarta-feira (18) e madrugada de quinta-feira (19) no Rio Grande do Sul. A capital Porto Alegre e cidades de todo o interior do estado foram atingidas por alagamentos, destelhamento de casas, falta de energia elétrica e queda de árvores. Estradas também foram bloqueadas.

Ventos de 134 quilômetros por hora (km/h) foram registrados em Cruz Alta; em Soledade chegaram a 112 km/h. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul não há registro de pessoas feridas, apenas danos materiais.

As tempestades avançaram ontem do oeste e sul gaúcho para o restante do estado em decorrência da instabilidade de uma massa de ar quente e úmido, agravadas depois por uma frente fria.

Segundo o MetSul Meteorologia, quase todo o Rio Grande do Sul não tem mais risco de temporal, mas o tempo segue instável, com predomínio de nuvens e chuvas a qualquer hora. As tempestades se deslocam agora para Santa Catarina e Paraná.