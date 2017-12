Chuvas impedem obras de recuperação na MS-141

Parte da rodovia desmoronou no fim de semana

As condições climáticas impedem o início dos trabalhos de recuperação do trecho da MS-141 que desmoronou no final de semana.

A empresa que vai fazer a recuperação já montou o canteiro de obras e só espera a chuva parar para iniciar os trabalhos.

Para evitar maior comprometimento da pista, a PMR proibiu o tráfego de veículos pesados. Os policiais militares estão na saída de Ivinhema orientando os motoristas, de que a passagem no trecho em que uma das pistas está interditada só está liberada para carros de passeio e motos.

A rodovia MS-141 liga Ivinhema a Naviraí, sendo um dos caminhos para quem vai para o Paraná.

Mude a rota

A orientação para quem está na região de Naviraí e pretende se deslocar até Ivinhema, é seguir pela rodovia BR-163 até Dourados, depois Caarapó até chegar na MS-376, num percurso de aproximadamente 270 quilômetros, passando por Fátima do Sul, Vicentina, Glória de Dourados e Deodápolis.

Segundo a Defesa Civil Estadual, o Cptec emitiu aviso de ocorrência de chuvas intensas na região sul de Mato Grosso do Sul.