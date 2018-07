Ciclista bêbado cruza preferencial e é atropelado por carro

No início da noite desta quarta-feira (18), um ciclista foi atropelado por um carro, no cruzamento das ruas Monte Castelo e Luiz Feitosa, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, o homem de aproximadamente 30 anos, que não portava documentos, foi socorrido por equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá.

Testemunhas informaram aos militares que, aparentemente embriagado, o ciclista teria sido atingido por um veículo depois de não parar na rua preferencial.

Com escoriações no rosto, braços, corte nos lábios e perda de dentes, ele recebeu o atendimento emergencial e foi removido para o pronto-socorro municipal.